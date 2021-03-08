118 مركزاً وفريقاً جوالاً لإنجاز حملة التلقيح بدرعا

درعا - عمار الصبح

تواصلت في محافظة درعا ولليوم الثاني على التوالي حملة التلقيح الوطنية ضد مرض شلل الأطفال والتي أطلقتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف من عمر يوم واحد إلى خمس سنوات والتي ستستمر حتى الخميس القادم.

وأشار مدير الصحة بدرعا الدكتور أشرف برمو أن عدد الأطفال الذين ستشملهم الحملة يبلغ 151375 طفلاً ممن هم دون الخمس سنوات وذلك بغض النظر عن لقاحاتهم السابقة، لافتاً إلى أن عدد المراكز المخصصة لإعطاء اللقاح في المحافظة يبلغ 83 مركزاً موزعة حسب الدوائر الصحية في المحافظة فيما يبلغ عدد الكوادر الموكلة بإنجاز الحملة 500 عامل وعاملة من الكوادر التمريضية والفنية المؤهلة.

وأضاف برمو إنه جرى تخصيص 35 فريقاً طبياً جوالاً لضمان إيصال اللقاحات إلى كل الأطفال المستهدفين في التجمعات السكانية البعيدة في المحافظة، فضلاً عن تخصيص 40 سيارة لتيسير أعمال الحملة ونقل اللقاحات والكوادر، مبيناً أن المديرية اتخذت كل الإجراءات اللازمة لنجاح الحملة وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة وبمشاركة المجتمع المحلي والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومديرية التربية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا سواء من قبل كوادر الحملة في المراكز الصحية والفرق الجوالة أو من قبل الأهالي.