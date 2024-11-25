“زراعي جبلة” يعوّض المتضررين عن محصول التبغ

تشرين – باسمة اسماعيل:

بینت مديرة فرع المصرف الزراعي التعاوني في جبلة أهواز اسبر لـ”تشرين” أنه تم تحويل ما يقارب ١٧٤ مليون ليرة، لمصلحة المصرف من قبل صندوق الحد من أضرار الجفاف والكوارث على المحاصيل الزراعية، وذلك كتعويض للفلاحين المتضررين عن محصول التبغ لعام ٢٠٢٣، مؤكدة أن المصرف قدّم كل التسهيلات اللازمة لصرف التعويضات لمستحقيها من خلال إيصال المبالغ للمتضررين في قراهم، وقد تم صرف /١١٠/ ملايين حتى تاريخه.

ولفتت اسبر إلى أن الإقبال على القروض بمختلف أنواعها ( قصيرة – متوسطة – طويلة ) مستمر، حيث بلغت الإقراضات منذ بداية العام و حتى تاريخه ١٩ مليار ليرة، وتمت زيادة الخطة التسليفية من قبل الإدارة العامة للمصرف الزراعي لتلبية جميع الخدمات الزراعية التي يتقدم بها المزارعون حالياً، وأهمها إنشاء بيوت بلاستيكية – البرادات وخدماتها – قروض الجرارات الزراعية – العزاقات وملحقاتها – وخدمة الصوص والخزانات التجميعية.

وأشارت إلى أن المصرف يعمل على تسليم الأسمدة للمزارعين لمحصول القمح ( الدفعة الأولى) بموجب التنظيم الزراعي أو الكشف الحسي بمعدل ٥٠٪ من جدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف الزراعي، حيث بلغ سعر طن سماد اليوريا (٤٦ %)، ٩.٢ ملايين ليرة، وسعر طن سوبر فوسفات (٤٦%)، ٦.٩ ملايين ليرة، وسعر طن سوبر فوسفات (٤٦٪) إنتاج الشركة الروسية المستثمرة لمعامل الأسمدة ١١.٣ مليوناً، وسعر طن نترات الأمونيوم (٢٦ %)، ٦.٢ ملايين ليرة.

وأكدت اسبر أنه تم صرف قيمة الجنوب المسلّمة من قبل المزارعين للمؤسسة العامة للحبوب كاملة، وتجاوزت ٣.٣ مليارات ليرة، أما فيما يخص الإيداعات والسحوبات فقد بلغت الإيداعات حتى تاريخه ما يقارب ٥١ مليار ليرة، والسحوبات ما يقارب ٥٣ مليار ليرة، وعدد الحسابات الجارية المفتوحة لحاملي بطاقات الدعم في الفرع بلغت لتاريخه ٤٢٠٠ حساب.