تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية والساحلية والجزيرة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية التي أضافت: يكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..