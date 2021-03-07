الصحة: 56 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 81 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 56 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 81 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 15981 شفيت منها 10374 وتوفيت 1063 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 7 آذار 2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

16 في اللاذقية

16 في دمشق

13 في ريف دمشق

5 في حلب

4 في طرطوس

1 في القنيطرة

1 في درعا

=الشفاء:

15 في دمشق

14 في حلب

12 في اللاذقية

11 في حمص

8في طرطوس

7 في ريف دمشق

5 في السويداء

5 في حماة

4 في درعا

=الوفاة:

1 في دمشق

1 في اللاذقية

1 في السويداء

1 في حلب

1 في طرطوس