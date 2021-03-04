زاخاروفا: روسيا سترد بشكل متكافئ على عقوبات “الأوروبي”

تعهدت روسيا بأن ترد بشكل متكافئ على العقوبات الأخيرة من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها تعتبر هذه الإجراءات التقييدية لاغية من حيث القانون.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها خلال مؤتمر صحفي اليوم: “هذه الإجراءات التي تبناها الاتحاد الأوروبي التفافاً على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تعتبر بلا قيمة من حيث القانون الدولي”.

وأضافت زاخاروفا: “نعتبر تصرفات الاتحاد الأوروبي فرصة ضائعة جديدة للتخلي عن السياسة المسدودة للإنذارات والضغوط وللانتقال في نهاية المطاف إلى التعاون متكافئ الحقوق ومتبادل المنفعة”، مشددة على أن الجانب الروسي لن يبقي التحرك غير الودي الجديد من قبل الاتحاد الأوروبي دون رد متكافئ.

“سانا”