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شنار: أردوغان ارتكب أخطاء فادحة في مجمل سياساته الداخلية والخارجية

أكد عبد اللطيف شنار عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري أن رئيس النظام التركي رجب أردوغان ارتكب أخطاء فادحة في مجمل سياساته الداخلية والخارجية.

ونقلت «سانا» عن شنار قوله خلال تجمع حزبي في مدينة قونية وسط البلاد، اليوم، «لا يمكن لأي مواطن عاقل أن يغفر لأردوغان هذه الأخطاء التي دمرت تركيا في جميع المجالات وعلى كل الصعد حيث لم يبق لها أي صديق في المنطقة والعالم».

وبين شنار أن أردوغان يتحمل مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها تركيا وقال: يبدو واضحاً أن أردوغان لا يبالي بما يعاني منه الشعب من البطالة والفقر والجوع وإفلاس المصرف المركزي.

وأكد شنار أن رئيس النظام التركي أثبت خلال 19 عاماً من حكمه أنه لا يحترم حقوق الانسان وهو الذي دمر الديمقراطية وقضى على استقلالية القضاء ووضع آلاف الصحفيين والمثقفين وجميع معارضيه في السجون.

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