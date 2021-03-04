أعمال تأهيل محطة كهرباء الباسل تسير بوتائر عالية

درعا - وليد الزعبي

نظراً لأهمية محطة كهرباء الباسل في تحسين القدرة الاستيعابية لأي كميات إضافية من الطاقة الكهربائية في محافظة درعا، ولكونها تسهم في تغذية العديد من بلدات الريف الشرقي من محافظة درعا، فإن إعادة تأهيلها بعد أن تضررت خلال سنوات الحرب على سورية تكتسب أولوية خاصة.

وبهذا الصدد أشار المهندس هاني المسالمة مدير عام شركة كهرباء درعا أنه تمت المباشرة بأعمال إعادة تأهيل المحطة المذكورة الواقعة في بلدة المسيفرة من أجل وضعها في الخدمة بطاقتها الكاملة في أقرب وقت ممكن بعد أن كانت تعمل بطاقة جزئية وبشكل مؤقت بسبب خروج أكثر من 80% منها من الخدمة نتيجة تعرضها لأضرار كبيرة خلال سنوات الحرب الظالمة على بلدنا، لافتاً إلى أن الأعمال تشمل إصلاح المحولتين الرئيسيتين في المحطة باستطاعة 20 ميغا لكل منهما حيث إنها خارج الخدمة منذ عام 2013.

وأشار رئيس نقابة عمال الكهرباء والاتصالات بدرعا زياد عرار إلى أن العمال يبذلون جهوداً كبيرة ويصلون الليل بالنهار من أجل تنفيذ أعمال التأهيل والصيانة بأسرع ما يمكن لوضع المحطة في الخدمة بطاقتها الكاملة ما يعزز من واقع المنظومة الكهربائية على مستوى المحافظة وخاصة في الريف الشرقي منها، وذلك بعد أن كانت تعمل في الفترة الماضية جزئياً عن طريق محولة احتياطية باستطاعة 10ميغا، مبيناً أن عمال شركة كهرباء درعا بالتعاون مع ورشات من المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء يقومون حالياً بالمرحلة الأولى من إعادة التأهيل وإصلاح المحولة الأولى باستطاعة 20 ميغا لوضعها بالخدمة خلال مدة أقصاها 15 يوماً بعد أن تم تأمين المواد اللازمة لإعادة التأهيل من خلايا وقواطع وزيوت وكابلات من قبل وزارة الكهرباء، وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى ستتم المباشرة بالمرحلة الثانية مباشرة والتي تشمل إصلاح المحولة الرئيسية الثانية بالاستطاعة نفسها المذكورة.