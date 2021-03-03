سلطات أردوغان تعتقل 3 شرطيين سابقين

اعتقلت سلطات النظام التركي ثلاثة شرطيين سابقين بذريعة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد رجب أردوغان عام 2016.

وبيّنت وسائل إعلام تركية أنه تم اعتقال ثلاثة شرطيين كانت صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة ست سنوات وعشرة أشهر بتهمة الانتماء إلى منظمة الداعية التركي فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة.

ويشن نظام أردوغان منذ محاولة الانقلاب قبل أكثر من أربع سنوات حملة قمعية شديدة تستهدف معارضيه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية والقضائية في البلاد.

«سانا»