طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية اليمنية

واصل طيران النظام السعودي عدوانه على اليمن مستهدفاً بسلسلة من الغارات اليوم عدداً من المحافظات ومخلفاً أضراراً جسيمة بممتلكات المدنيين والبنى التحتية.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن مصدر أمني قوله: إن طيران العدوان السعودي استهدف بتسع غارات مديريتي صرواح ومدغل في محافظة مأرب كما شن ثلاث غارات على منطقة المرازيق بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.

ولفت المصدر ذاته إلى أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية كتاف في محافظة صعدة وغارة على جمارك حرض في محافظة حجة.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمنى منذ آذار عام 2015 مخلفاً عشرات الآلاف من الضحايا ودماراً هائلاً في البنى التحتية بالبلاد.

«سانا»