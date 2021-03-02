درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد

تميل درجات الحرارة غداً للارتفاع قليلاً لتصبح أقرب من معدلاتها في المناطق الجنوبية والوسطى وأعلى من المعدلات في باقي المناطق لمثل هذه الفترة من السنة مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مرفق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر وخاصة على المناطق الساحلية وسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة على المناطق الجنوبية والبادية تتحول إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة في باقي المناطق والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: