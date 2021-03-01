غوتيريس يحذّر من «مجاعة واسعة النطاق» في اليمن

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من «مجاعة واسعة النطاق» في اليمن، داعياً إلى وقف الحرب فيه.

وأشارت الأمم المتحدة أول أمس إلى أن نحو 16 مليون مواطن يمني يمثلون أكثر من نصف سكان اليمن يعانون الجوع، محذرة من أن 5 ملايين من هؤلاء على شفا المجاعة.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن غوتيريس قوله في بيان قبل ساعات من انطلاق مؤتمر افتراضي لدول مانحة في مسعى لجمع مساعدات مالية لليمن: «بالنسبة لمعظم الناس أصبحت الحياة في اليمن الآن لا تطاق وتمثل الطفولة فيه نوعاً خاصاً من الجحيم والحرب تبتلع جيلاً كاملاً من اليمنيين ويجب أن ننهيها الآن ونبدأ بالتعامل مع عواقبها على الفور».

وبمشاركة 100 حكومة وجهة مانحة تنظم الأمم المتحدة اليوم بالشراكة مع سويسرا والسويد مؤتمراً افتراضياً لدول مانحة في مسعى لجمع 85ر3 مليارات دولار سريعاً لليمن لمنع حدوث «مجاعة واسعة النطاق» فيه.

«سانا»