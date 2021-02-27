أكثر من سبعة آلاف إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا اليوم 7434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ووفقاً لأحدث احصائيات موقع «وورلد ميترز» العالمي فإن إجمالي الإصابات في عموم البلاد بلغ أربعة ملايين و170519 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 122705 بعد الإعلان عن 290 وفاة جديدة في البلاد.

وأظهرت بيانات رسمية أيضا أن 7ر19 مليون شخص في البلاد تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد19.

ولا تزال بريطانيا تحتل المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا من حيث عدد الإصابات والوفيات بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

«سانا»