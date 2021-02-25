الصحة العالمية: التعامل مع كورونا كوباء طويل الأمد

دعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى التعامل مع فيروس كورونا كوباء طويل الأمد ومنحه أهمية قصوى من جميع السلطات الصحية في كل أنحاء العالم.

وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغه في مؤتمر صحفي نقلته وكالة «فرانس برس»: إنها أولوية واضحة لمنظمة الصحة العالمية ويجب أن تكون كذلك لكل السلطات الصحية.. العبء كبير، وإن نحو واحد من كل عشرة مصابين بكوفيد 19 يشعرون بأنهم ليسوا على ما يرام بعد 12 أسبوعاً والكثير منهم لفترة أطول بكثير.

وأضاف: إن تقارير الأعراض طويلة الأمد وردت بعد وقت قصير من اكتشاف الإصابة بالوباء وأن بعض المرضى قوبلوا بعدم التصديق أو قلة فهم، مبيناً أن هؤلاء المرضى يحتاجون إلى الاستماع إليهم إذا أردنا فهم التبعات طويلة الأمد وتعافيهم من «كوفيد 19» .

وفي أوائل شباط عقدت منظمة الصحة العالمية أول ندوة افتراضية مكرسة لما يسمى كوفيد طويل الأمد من أجل تعريفه بشكل صحيح وتسميته رسمياً.

ودعا الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الدول والمؤسسات الأوروبية إلى «العمل معاً كجزء من أجندة بحثية متكاملة» وتوحيد أدوات جمع البيانات وبروتوكولات الدراسة مشيراً إلى أنه سيجمع 53 بلداً عضوا فيه من بينها دول في آسيا الوسطى من أجل وضع استراتيجية إقليمية لمواجهة الوباء.

وهذه الدعوة تأتي بينما بدأت بعض الدراسات إلقاء الضوء على سبب استمرار ظهور أعراض الوباء على بعض الذين أصيبوا به لأشهر بما فيها التعب وتشوش الدماغ واضطرابات قلبية وعصبية.