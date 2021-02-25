23 إصابة بسلالة كورونا البريطانية في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 23 إصابة بسلالة كورونا البريطانية، وهي المرة الأولى التي يرصد فيها هذا التحور في البلاد.

وقال المركز: إن «فريق خبراء في المركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس قام بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن».

وأضاف: «تبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحور المعروف بطفرة لندن أي بنسبة 26 في المئة من إجمالي العينات وبذلك تم تأكيد وجود هذا النوع معملياً أول مرة في ليبيا مع الأخذ في الحسبان بأن هذا النوع يتصف بسرعة الانتقال».

واستطرد: «إن اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موجة وبائية واسعة الانتشار وخيمة العواقب وخاصة في ظل ما نشهده من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية».

«سانا»