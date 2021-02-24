مليونان و503 آلاف شخص ضحايا فيروس كورونا حول العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من مليونين و503 آلاف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 وفق أخر احصائيات موقع “وورلد ميترز” الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فان إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 112934814 إصابة وإجمالي حالات الوفاة إلى 2503030 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 88513312 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً جراء الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 32890 حالة وفاة من أصل 28931834 إصابات تليها الهند مع تسجيل 156742 حالة وفاة من أصل 11046432 إصابة ثم البرازيل ثالثاُ بتسجيلها 248646 حالة وفاة من أصل 10260621 إصابة.