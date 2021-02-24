ضبط 100 كغ نتر دجاج فاسد في سوق اللحوم بالزبلطاني

ضبطت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق اليوم 100 كيلوغرام من نتر الدجاج غير الصالحة للاستهلاك البشري في سوق اللحوم بالزبلطاني.

مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور شادي خلوف بيّن في تصريح لمندوب سانا أن دوريات الرقابة الصحية ضبطت 100 كيلوغرام من نتر الدجاج الفاسد غير الصالح للاستهلاك البشري داخل محلين في سوق اللحوم بالزبلطاني خلال جولاتها اليومية على السوق.

وأوضح خلوف أن دوريات الرقابة قامت بإتلاف الكميات المصادرة أصولاً وإغلاق المحل لمدة غير محددة من قبل شرطة المحافظة، داعياً جميع أصحاب المنشآت الغذائية إلى الالتزام بالنظافة العامة وتأمين الشروط الصحية حرصاً على السلامة والصحة العامة.