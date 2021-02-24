الصحة العالمية: انخفاض إصابات ووفيات كورونا حول العالم

أعلنت « الصحة العالمية» انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الممتد من الـ 15 إلى الـ 21 من شباط الجاري بنسبة 11 بالمئة، بينما انخفض عدد الوفيات بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وبينت المنظمة في نشرتها الوبائية الأسبوعية الصادرة اليوم أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفع خلال الأسبوع الذي انتهى في الـ 21 من الشهر الجاري بواقع مليونين و457 ألف إصابة، بينما زادت الوفيات بـ 66359 حالة مشيرة إلى أن هذا يمثل انخفاضاً في عدد الإصابات للأسبوع السادس على التوالي.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل الانخفاض بشكل خاص خلال الأسبوع الماضي في أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية بنسبة 19 بالمئة وغرب المحيط الهادئ بنسبة 9 بالمئة وأوروبا 7 بالمئة وشرق المتوسط 7 بالمئة، في حين انخفض معدل الوفيات في الفترة نفسها بنسبة 23 بالمئة و 6 بالمئة و19 بالمئة و3 بالمئة في هذه المناطق على الترتيب.

وانخفضت الوفيات في إفريقيا بنسبة 20 بالمئة وجنوب شرق آسيا بنسبة 6 بالمئة، أما في الأمريكيتين فأصيب أكثر من 06ر1 مليون شخص خلال الأسبوع الأخير بفيروس كورونا وتوفي أكثر من 34 ألفاً وفي أوروبا تم تسجيل أكثر من 939 ألف إصابة جديدة وأكثر من 24 ألف وفاة.

«سانا»