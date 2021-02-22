مقتل وإصابة مسلحين من ميليشيا «قسد» بهجومين في ريفي الحسكة ودير الزور

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا «قسد» المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي من جراء استهداف سياراتهم بريفي الحسكة الجنوبي ودير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر محلية لـ «سانا» أن استهداف سيارة تابعة لميليشيا «قسد» بالأسلحة الرشاشة فجر اليوم على طريق عام الشدادي-الدشيشية بريف الحسكة الجنوبي أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة اثنين آخرين، مشيرة إلى أن الهجوم أعقبه تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي الحربي والمسير.

وأشارت مصادر محلية في ريف دير الزور الشرقي إلى مقتل مسلحين اثنين من ميليشيا «قسد» بانفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية كانت تقلهما في بلدة الباغوز.