أحياء في حمص تخضع لتقنين (أربع ساعات فصل وساعتا وصل)

تشرين:

أوضحت محافظة حمص أنه بعد المتابعة مع الجهات المعنية في الشركة العامة لكهرباء حمص أن أحياء حمص القديمة (الحميدية – بستان الديوان – الورشة – باب تدمر- باب الدريب) تتغذى كهربائياً من محطة تحويل الزهراء 66/20 ك.ف.

وبينت الشركة أن الأحياء المذكورة تخضع لجدول التقنين (أربع ساعات فصل وساعتا وصل) وهو المتاح ضمن ظروف الشبكة الحالية.

جاء ذلك في معرض رد محافظة حمص على المقال المنشور في موقع الصحيفة الإلكتروني بتاريخ 7/1/2021 بعنوان (تغوّل بالعتمة في أحياء حمص القديمة).