الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على جرائمه

أكدت الخارجية الفلسطينية أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية عن الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين يشجع الاحتلال على التمادي في ممارساته التعسفية والعنصرية.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة «معا»: إن قطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين في منطقة أبو العجاج بقرية الجفتلك شمال مدينة أريحا وإغراق مئات الدونمات الزراعية بمياه الأمطار عقب فتح العبارات شرق مدينة غزة وغرق خيام المواطنين في حمصة بالأغوار بعد هدم مساكنهم وتشريدهم في العراء يهدف إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتهجير سكانها وإحلال المستوطنين مكانهم.

وأشارت الخارجية إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات عنصرية وسط صمت دولي مطبق يعد انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان داعية المجتمع الدولي إلى تطبيق الشعارات التي يتغنى بها حول حقوق الإنسان والكف عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا الدولية.

«سانا»