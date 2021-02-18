بيّنت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة في المحافظات نتيجة الأحوال الجوية السائدة في البلاد لافتة إلى أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا بعض الطرق في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء والقنيطرة غير سالكة أو سالكة أو سالكة بصعوبة نتيجة تراكم أو تساقط الثلوج.

وأشارت إدارة المرور في نشرتها مساء اليوم التي تلقت «سانا» نسخة منها إلى أن جميع الطرق في محافظة ريف دمشق سالكة ما عدا الطرق المؤدية إلى يابوس كفير يابوس معدر وطريق حينة دربل وعرنة وطريق دربل عين الشعرة وطريق عين الشعرة حينة وطريق معلولا جبعدين مدخل جبعدين وطريق رنكوس حوش عرب جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج، مضيفة: إن طريق حينة مغر المير وحينة مزرعة بيت جن سالكين بصعوبة بسبب تراكم وتساقط الثلوج وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية رنكوس وصيدنايا والطرق المؤدية إلى مزرعة العشاير وإلى عين الفيجة سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وأوضحت أن كل طرق حمص سالكة ماعدا طريق شين بيدر رفيع قرب علي وطريق مقلس المزرعة ظهر القصير غير سالكين بسبب تراكم الثلوج، وأن كل طرق حماة كل الطرق سالكة عدا طريق شطحة جوبة برغال في منطقة الغاب وطريق جورين صلنفة وطريق عين الكروم صلنفة وطريق عام عين الكروم القرندح جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

وجميع طرق اللاذقية سالكة ما عدا طريق حمام القراحلة خرايب بسطوير وطريق بيت ياشوط المنزيلة غير سالكة بسبب تشكل الجليد وطريق بستا نبع الخندق والحجر وليفين والبراج والحجر غير سالك بسبب تراكم الثلوج وجميع الطرق المؤدية من والى ناحية صلنفة سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج، كذلك كل طرق طرطوس سالكة عدا طريق بيت جاش مصياف مزرعة الشيخ علي المجدل والفروخية والتون لجرد والدردارة الجددية وخربة السنديانة في ناحية العنازة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج.

ولفتت إدارة المرور إلى أن جميع الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا طريق السويداء ضهر الجبل سد الروم والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف وقراها والطرق المؤدية إلى منطقة صلخد وإلى ناحية ملح وإلى نمرة وشهبا وأم ظبيب تيما غير سالكة بسبب تراكم الثلوج، كما أن جميع طرق القنيطرة سالكة عدا طريق عام دمشق- القنيطرة وطريق بريقة بئر عجم وطريق أم العظام رويحينة جميعها سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب الكثيف.

وتنصح إدارة المرور السائقين بتفحص الحالة الفنية للمركبة والفرامل والإطارات وماسحات الزجاج والأنوار وتخفيف السرعة وزيادة مسافة الأمان واستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وكذلك استخدام حزام الأمان وعدم استعمال الهاتف النقال أثناء القيادة وذلك في جميع الأحوال والظروف تجنباً للمخاطر التي تواجههم على الطرق مشيرة إلى تخصيص الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.