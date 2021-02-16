القمامة واختناقات الصرف الصحي تؤرق أهالي (قطنا)

دمشق – مايا حرفوش:

واقع خدمي سيىء تعيشه مدينة قطنا في ريف دمشق, فالقمامة مكدسة في الشوارع والحارات، بالإضافة إلى الواقع الكهربائي السيىء الذي يعانيه الأهالي كما تعاني المدينة من مشكلات كبيرة بالصرف الصحي في بعض الأحياء ما زاد من المطالبات من سكان هذه الأحياء للاهتمام أكثر بالواقع الخدمي فيها. المواطن حسين يقول في شكواه: يعاني حيّنا من تراكم القمامة بشكل كبير, فالشوارع تمتلئ بالقمامة، والبلدية لا تقوم بدورها في نظافة الحي وهناك فقط حملات تنظيف بسيطة وترحيل القمامة كل يومين مرة, ما زاد من تراكمها، كما أن أحياء المدينة تعاني قلة في عدد الحاويات وسوءاً في توزيعها فقد يتطلب من المواطن أن يمشي أكثر من 500 متر حتى يجد حاوية للقمامة. من جهته المواطن أحمد جناد يقول: نعاني منذ أكثر من شهرين في المدينة من تطبيق الحماية الترددية للكهرباء ما يسبب انقطاع التيار الكهربائي عن منازلنا في فترة الوصل لعشر دقائق كل ربع ساعة وهذا سبّب تعطلاً في الأجهزة الكهربائية للكثير من سكان المدينة.

رئيس بلدية قطنا خلدون المقطرن رداً على الشكوى قال لـ(تشرين): إن المدينة لديها ضاغطتان فقط لترحيل القمامة ولكنهما لا تستطيعان تغطية كل أرجاء المدينة, فلا توجد حلول, مطالباً المجتمع الأهلي بالمساعدة في تأمين الآلية أو عن طريق جلب ضاغطة عن طريق وزارة الإدارة المحلية وقد حاولنا متابعة هذه المشكلة أكثر من مرة مع الإدارة المحلية ولكن لم نحصل على نتيجة.

وتابع المقطرن: تزداد المشكلة عند تعطل ضاغطة واحدة، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم القمامة وهذا الذي حصل خلال الأسبوعين الماضيين ولكن البلدية عملت على ترحيلها بالجرارات، وتعمل على إزالة جميع القمامة المتكدسة، بالإضافة الى معاناتنا من نقص في عمال النظافة, فلا يوجد سوى 11 عاملاً وعدد الحاويات لايتجاوز الـ200 حاوية ونواجه مشكلة في تموضعها, فجميع السكان لا يرغبون بوضعها بجانب منازلهم.

وبالنسبة للواقع الكهربائي السيىء الذي يعانيه أهالي المدينة, قال المقطرن: إن المدينة تعاني من النظام الترددي لمدة يومين في الأسبوع وهذا يسبب تعطلاً في الأجهزة الكهربائية, لذلك نتابع الموضوع مع شركة كهرباء ريف دمشق لإيجاد حل جذري لهذه الانقطاعات المتتالية ويطبق النظام الترددي لمدة يوم واحد فقط وتخضع فقط للتقنين الكهربائي في بقية الأيام وهو ساعتا تغذية وأربع ساعات قطع.

وأضاف المقطرن: تعاني المدينة مشكلات كثيرة في الصرف الصحي, ففي كل يوم تحدث اختناقات كثيرة وضغط على الشبكة بسبب قدمها، ولدينا منطقتان من دون تخديم (الرابطة الفلاحية وحي ظهرة أبو غازي) يعتمدان على نظام الجور الفنية وقريباً ستباشر البلدية العمل على تخديمهما بشبكة صرف صحي.