روسيا تجدد دعمها لحل القضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية

جددت روسيا اليوم التأكيد على موقفها الثابت الداعم لحل القضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان عقب اتصال هاتفي بين المبعوث الروسي الخاص للتسوية في الشرق الأوسط فلاديمير سافرونكوف ونائب وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو اليوم نقله موقع «روسيا اليوم»: إن «الجانب الروسي شدد على أهمية تهيئة الظروف المواتية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية المباشرة برعاية الرباعية الدولية بهدف تسوية القضايا الأساسية الخاصة بالوضع النهائي على أساس المرجعيات القانونية الدولية المعروفة التي تنص على حل الدولتين».

وأضافت الخارجية الروسية: تم التأكيد على عدم جواز الخطوات أحادية الجانب كتوسيع عمليات الاستيطان بما في ذلك هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية مشيرة إلى أن أطراف الرباعية الدولية اتفقوا على عقد اجتماعاتهم بشكل منتظم.