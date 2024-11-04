مولدوفا: الانتخابات الرئاسية لم تشهد انتهاكات خطيرة

تشرين

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في مولدوفا أن الانتخابات التي شهدتها البلاد أمس الأحد قد تمّت، مشيرة إلى أنها ‏جرت في جو من الهدوء ودون انتهاكات خطيرة.‏

وقالت رئيسة اللجنة أتجليكا كارامان خلال مؤتمر صحفي: إن هيئتها تعلن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في ‏مولدوفا وتؤكد أن الانتخابات قد تمت. وجرت الانتخابات في جو من الهدوء ودون حدوث انتهاكات خطيرة، مضيفة: ‏مع ذلك أبلغتنا المفتشية العامة للشرطة بوقوع 225 حادثة.‏

وأوضحت المسؤولة أن بين تلك الانتهاكات تصوير بطاقات الاقتراع، والدعاية الانتخابية المحظورة في يوم ‏التصويت، والتوصيل المنظم للناخبين إلى مراكز الاقتراع، وإتلاف أوراق الاقتراع.‏

وأشارت كامارات إلى أن أمام لجنة الانتخابات خمسة أيام لإعداد تقرير حول الانتخابات وتقديمه إلى المحكمة ‏الدستورية، لافتة إلى أنه بحلول الساعة العاشرة صباحاً تمت معالجة كل البروتوكولات الواردة من كل مراكز ‏الاقتراع، ما عدا 3 مراكز اقتراع تلقت الأصوات عبر البريد.‏

وأظهرت البيانات الأولية من لجنة الانتخابات المركزية بعد معالجة 99.86% من البروتوكولات فوز الرئيسة الحالية ‏التي دعمها «حزب العمل والتضامن» الموالي للغرب، بحصولها على 55.41% من الأصوات، مقابل 44.64% من ‏الأصوات لدى منافسها ألكسندر ستويانوغلو المدعي العام السابق، الذي أقالته ساندو، والذي رشحه حزب الاشتراكيين ‏المعارض.‏

وأكد ممثلو المعارضة وبعض المراقبين وقوع تجاوزات وانتهاكات واسعة النطاق خلال الانتخابات الرئاسية، محملين ‏الغرب والقوى الموالية له مسؤوليتها.‏

وفي وقت سابق قالت الاستخبارات الخارجية الروسية في بيان لها إن قيادة أمانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقر ‏بشكل غير رسمي بأن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في مولدوفا والتي جرت في 20 تشرين الأول الماضي، ‏شهدت مستوى غير مسبوق من الانتهاكات، لكن المنظمة لا تنوي الإفصاح عن ذلك بعد الجولة الأولى ولا بعد ‏الجولة الثانية.‏