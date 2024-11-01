السيطرة على حرائق القرداحة والحفة ودخولها مرحلة التبريد.. وفرق الإطفاء تحاول إخماد حريق في بيت جبرو

تشرين- صفاء إسماعيل:

أكد رئيس بلدية الحفة إبراهيم نعامة أنه تم إخماد حريق بكاس وشير قاق في الحفة بشكل كامل، ودخوله مرحلة التبريد، في حين لا يزال عناصر من الإطفاء يرابطون في الموقع منعاً لتجدد اشتعال النيران في أي بؤرة بسبب شدة الرياح.

وأشار نعامة في تصريح لـ”تشرين” إلى أنه تم إسعاف حالتي اختناق إلى مشفى الحفة، فيما لم تسجل أضرار في منازل المواطنين، في الوقت الذي تضررت فيه أراض زراعية.

بدوره، أكد قائد فوج إطفاء اللاذقية المقدم مهند جعفر أنه تمت السيطرة على الحريق في جبل العرين ودخل مرحلة التبريد والمراقبة، مع تواجد بعض البؤر في منطقة القرداحة يتم التعامل معها.

وأكد جعفر أن فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع في بيت جبرو وقرية الستانية التابعة للمزيرعة بريف اللاذقية.