“غوغل” تطور أداة لمعرفة النصوص الأصلية من التي أنشأها الذكاء الاصطناعي

تشرين:

في خطوة مبتكرة لمواجهة التحديات التي يطرحها استخدام الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة “غوغل”، عن تطوير أداة جديدة تُعرف باسم SynthID Text، وتهدف هذه الأداة إلى تحديد المحتوى الذي تم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالنصوص المكتوبة بواسطة البشر، ما يعزز من الشفافية في استخدام التكنولوجيا.

وتعتبر الأداة الجديدة “SynthID Text”، جزءاً من مجموعة أكبر من أدوات العلامات المائية لمخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدية.

ويمكن أن يساعد نظام العلامات المائية هذا في منع إساءة استخدام روبوتات الدردشة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في نشر المعلومات الخاطئة والمضللة، ناهيك بالغش في المدارس وأماكن العمل.

وأعلنت “غوغل” في منشور لها عبر منصة “اكس” أنها ستجعل أداة SynthID Text متاحة للجميع، مجاناً، للمطورين والشركات، وستساعد هذه الأداة في التمييز بين النصوص الأصلية وتلك التي أنشأتها نماذج الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تعزيز موثوقية المحتوى الرقمي.

وبحسب ما ذكره موقع TechCrunch، فإن SynthID Text تعمل كأداة لتوفير علامات مائية على المحتوى المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي، وسيساهم في الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام روبوتات الدردشة مثل ChatGPT في كتابة المحتويات بدلاً من البشر، ما يضمن عدم استخدام هذه التقنية بشكل غير أخلاقي.

وتضيف الأداة علامة مائية للمحتوى الذي تم إنتاجه بواسطة نماذج الذكاء الاصطناعي، دون التأثير على جودة أو دقة النص، ويمكن للمستخدمين التعرف بسهولة على مصدر المحتوى ومعرفة ما إذا كان قد تم إنشاؤه بواسطة إنسان أو ذكاء اصطناعي.

في السياق، قال نائب رئيس قسم الأبحاث في ديب مايند بوشميت كوهلي: في حين أن SynthID ليس حلاً سحريًا لتحديد المحتوى المنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لبنة مهمة لتطوير أدوات تعريف أكثر موثوقية للذكاء الاصطناعي.

فيما أعرب باحثون مستقلون، عن تفاؤل مماثل، وقال الخبير في مجال الذكاء الاصطناعي في جامعة تكساس في أوستن سكوت آرنسون، آمل أن تحذو شركات نماذج اللغات الكبيرة الأخرى، بما في ذلك وAnthropic، حذو DeepMind في هذا الشأن.

وفي إطار سعيها لإدماج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، أصدرت غوغل أيضاً ثلاثة نماذج جديدة تحت اسم Gemma، وتشمل هذه النماذج Gemma 2 2B، ShieldGemma، وGemma Scope، وتتميز بأنها أكثر أمانًا وشفافية مقارنةً بالنماذج السابقة.

كما تتمتع نماذج Gemma بميزات متفوقة، حيث يمكن استخدامها من قبل المطورين في مجالات متنوعة، ويُعتبر Gemma 2 2B مثالياً لإنتاج نصوص تحليلية، ويمكن تشغيله على بعض الهواتف المحمولة، مما يجعله مناسباً للأبحاث العلمية والأكاديمية.

ونشرت الشركة ورقة بحثية في مجلة “نيتشر”، توضح كيف تفوقت SynthID عمومًا على تقنيات العلامات المائية المماثلة للذكاء الاصطناعي للنص.

وتضمنت المقارنة تقييم مدى سهولة اكتشاف الاستجابات من مختلف نماذج الذكاء الاصطناعي ذات العلامات المائية، إذ تعمل أداة SynthID عن طريق إضافة علامة مائية غير مرئية مباشرة إلى النص عندما يتم إنشاؤه بواسطة نموذج الذكاء الاصطناعي.

ووجد فريق البحث أن استخدام علامة SynthID المائية لا يضر بجودة أو دقة أو إبداع أو سرعة النص الذي تم إنشاؤه؛ وتم استخلاص هذا الاستنتاج من تجربة ضخمة لأداء SynthID بعد نشر العلامة المائية في مخرجات Gemini واستخدامها من قِبَل ملايين الأشخاص.