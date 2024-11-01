الجو خريفي معتدل بين الصحو والغائم جزئياً

تشرين:

توالي درجات الحرارة انخفاضها مع بقائها أعلى من معدلاتها في أغلب المناطق لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب يترافق بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو خريفياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام مع فرصة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من البلاد تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً، وخاصة في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية والجزيرة.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها 35 كيلو متراً في الساعة وخاصة في المنطقة الجنوبية والساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً … يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر بدءاً من المناطق الجنوبية والغربية، ثم يمتد تدريجياً الهطل ليشمل أغلب المناطق وخلال ساعات المساء والليل تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً، ويحذر من تشكل السيول في المناطق المنخفضة والوديان، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل لمثل هذه الفترة من السنة.