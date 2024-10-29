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60 شهيداً بغارات للعدو الإسرائيلي على بعلبك الهرمل والبقاع

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الوحشية التي شنتها قوات العدو الإسرائيلي أمس على مدن وبلدات محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع أدت إلى استشهاد ستين شخصاً في حصيلة غير نهائية.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان: إن 16 شهيداً ارتقوا جراء الغارات المعادية على بلدة العلاق بمحافظة بعلبك الهرمل، إضافة إلى شهيد واحد في تمنين في البقاع و ستة شهداء قرب ثكنة غورو ببعلبك و شهيدين في بلدة الحدث ببعلبك وعشرة شهداء في الحفير وستة في بوداي وتسعة شهداء في رام وشهيدين في شمسطار وشهيدين آخرين في يونين وشهيد في بريتال وثلاثة في طاريا وشهيدين في الحلانية.
وأضاف المركز: إن ثمانية وخمسين شخصاً آخرين أصيبوا في القصف الجوي للعدو الإسرائيلي، وما زالت أعمال رفع الأنقاض مستمرة.

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