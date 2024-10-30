إخماد حريق قرية البريج في ناحية السودا بريف طرطوس

تشرين – نورما الشيباني:

أخمدت فرق فوج إطفاء طرطوس ومديرية الزراعة والدفاع المدني، بمؤازرة من مديرية الخدمات الفنية والمجتمع المحلي وبالتنسيق مع قسم الجاهزية في المحافظة، الحريق الذي نشب في الأراضي الحراجية لقرية البريج التابعة لناحية السودا، وبمتابعة مباشرة من محافظ طرطوس فراس الحامد.

و أكد مدير الجاهزية في محافظة طرطوس عصام محمد أنه تم التعامل مع الحريق من قبل مايزيد عن 11سيارة إطفاء وفرقتين راجلتين من مراكز حراج بهرمين والسودا في ظروف ميدانية صعبة من انحدار ووعورة منطقة الحريق والظروف الجوية المساعدة لامتداده.

إلا أن سرعة الاستجابة والوصول من قبل الجهات المشاركة ساهمت بالسيطرة وتطويق الحريق وإخماده في وقت قياسي، وحالياً دخل الحريق مرحلة التبريد مع استمرار عمليات المراقبة لضمان عدم تجدد النيران.