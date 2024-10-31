مزارعو طرطوس يأملون دعماً حقيقياً لإنتاجهم الزراعي هذا الموسم

تشرين – رفاه نيوف:

ينتظر مزارعو طرطوس دعماً حقيقياً لإنتاجهم الزراعي خلال الموسم الحالي، من ناحية تسويق الحمضيات بسعر مناسب للمنتج والمستهلك وإصدار الأسعار التأشيرية للحمضيات، وحصولهم على مستحقاتهم من المازوت الزراعي، إضافة لتوزيع بذار البطاطا للمكتتبين من دون تأخير، و يأمل المزارعون أن يكون هذا الموسم مختلفاً عن سابقه، و خاصة بعد الاجتماع المبكر الذي عقد لبحث آلية تسويق الحمضيات.

تأمين مستلزمات الإنتاج

رئيس اتحاد فلاحي طرطوس فؤاد علوش يؤكد: إن أردنا منتجاً قابلاً للتصدير وذا مواصفات قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، لا بد من تأمين كل مستلزمات الإنتاج الزراعي وتقديم العناية للمنتج ابتداءً من الزراعة وصولاً للتسويق.

وأضاف علوش : لم يحصل المزارع في طرطوس خلال الموسم الماضي على حاجته من المازوت الزراعي ولم تتجاوز الكميات الموزعة الـ ٥٠ ٪ من الاحتياج الحقيقي، ولم نحصل على أي كمية من المازوت الزراعي الخاص بسقاية الحمضيات، وكذلك تأمين السماد اللازم للحمضيات والزيتون والتبغ بموعدها المحدد عن طريق المصارف الزراعية، وخاصة مادة البوتاس الخاص بالبيوت المحمية، و١٥ كيلو بوتاس يكفي للبيت، بينما اليوم يستعيض عنه المزارع بالسماد المركب الثلاثي، ما يرفع تكاليف الإنتاج للبيت الواحد، وبالتالي ينعكس خسارة جديدة على المزارع.

تدخل سريع

ولفت علوش إلى أن أسعار الحمضيات مقبولة حالياً، لأننا ما زلنا في بداية الموسم، فكيلو البرتقال بـ 5 آلاف ليرة و الحامض بـ 4 آلاف. متوقعاً انخفاض أسعار الحمضيات في ذروة الإنتاج، وبالتالي خسارة محققة للمزارع . من هنا لا بد من تدخل جدي وسريع من قبل “السورية للتجارة” وتسويق الإنتاج بأسعار منافسة بما يرضي المنتج والمستهلك معاً.

وأشار علوش إلى الانخفاض الكبير في أعداد المكتتبين على بذار البطاطا لدى مؤسسة إكثار البذار، وهذا مؤشر غير جيد. ولكي يستمر المزارع في خدمة أرضه وتقديم منتج جيد، وحتى تبقى طرطوس سلة سورية الغذائية، لا بد من دعم المزارع من كل النواحي.

انخفاض كبير

مدير فرع إكثار بذار طرطوس المهندس شريف درويش أكد لـ(تشرين) أن الكميات المكتتب عليها لبذار البطاطا من قبل المزارعين للموسم القادم 276 طناً، بينما بلغت العام الماضي 710 أطنان، ودفع المزارع المكتتب عربوناً مبلغ /5/ ملايين ليرة للطن الواحد.

وعزا درويش هذا الانخفاض الكبير بكمية الاكتتاب على بذار البطاطا إلى التأخر الذي حصل العام الماضي بتسليم البذار للمزارعين بأمر خارج عن إرادة المؤسسة، إضافة لعدم وجود سيولة لدى المزارعين لدفع قيمة البذار، وأمل أن تستطيع المؤسسة توزيع البذار في موعدها المحدد هذا الموسم من خلال استيرادها عبر مرفأ اللاذقية من قبل التجار.

لجان لتسويق الحمضيات

من جانبه، أكد مدير التسويق في فرع السورية للتجارة بطرطوس الدكتور نزيه حسن أنه تم تشكيل لجان لتسويق الحمضيات، وتجهيز خط فرز وتوضيب الحمضيات التابع للفرع.

ونوه حسن بأن التعليمات والمواصفات التسويقية وكذلك الأسعار الاسترشادية للحمضيات وفق الأنواع لم ترد بعد، وعند ورودها سوف تعمم على كل الجهات المعنية، وحالياً يتم التواصل مع الفروع غير المنتجة لاستجرار حاجتها من الحمضيات حسب قدرة الصالات على التصريف.