وفد من اتحاد الكتاب العرب يشارك في الأيام الثقافية السورية ببغداد وفعاليات مهرجان الجواهري

شارك وفد من اتحاد الكتاب العرب في سورية في الأيام الثقافية السورية في بغداد والتي جاءت تجسيداً للتعاون القائم بين الأدباء والشعراء في البلدين الشقيقين.

وضم الوفد الشاعر والناقد الدكتور نزار بريك هنيدي عضو مجلس الاتحاد، والناقد نذير جعفر، والشاعر أسد خضر.

وأكد الوفد في كلمة ألقاها الدكتور هنيدي نيابة عن الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب العرب في سورية أهمية التعاون بين الاتحادين، والذي كان من ثمراته مشروع النشر المشترك بين الاتحادين، حيث قام اتحاد الكتاب في سورية بطباعة ثلاثة كتب لكتّاب عراقيين ضمت منشوراته، وتم تقديم النسخ الأولى منها إلى الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق.

وضمن الأيام السورية في بغداد أقيمت فعالية شعرية تضمنت قراءات متنوعة للشعراء السوريين واللبنانيين والأردنيين والعراقيين.

وقدم الدكتور هنيدي محاضرة عن اتجاهات الشعر السوري الحديث في جامعة اليرموك بمحافظة ديالى، أثارت حواراً مهماً مع أساتذة الجامعة وطلابها، كما أتبع الحوار بقراءات شعرية.

الناقد نذير جعفر قدم بدوره في فرع ديالى للاتحاد العام للأدباء والكتاب محاضرة بعنوان “الحرب في الرواية السورية” وشهدت حواراً غنياً من الكتاب والمهتمين الحاضرين، كما ألقى الشاعر أسد خضر مجموعة من قصائده المتميزة التي لاقت استحسان الحضور وتفاعلهم.

واختتمت الأيام الثقافية السورية بلقاء فني تضمن عرضاً مسرحياً وفقرات فنيةً.

وأعرب عمر السراي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق، وعلي الفواز رئيس اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين عن شكرهما للمشاركة الفعالة للوفد السوري، في حين تمنى الوفد السوري أن تتعمق أواصر التعاون بين الاتحادين، وأن تتم إقامة الأيام الثقافية العراقية في دمشق في أقرب وقت.

إلى ذلك كان الوفد قد شارك في مهرجان الجواهري في العراق الذي اختتم قبل أيام واستضاف عدداً من الشعراء العرب الكبار، في مقدمتهم أحمد عبد المعطي حجازي من مصر، ومحمد بنيس من المغرب، وطاهر رياض وعلي الفاعوري من الأردن، وأحمد النزال وفاروق شويخ وحسن المقداد ومحمد البندر وخليل عاصي وباسلة زعيتر من اتحاد الكتاب اللبنانيين، إضافة إلى الشاعر الفلسطيني خالد الناصري، والشاعرين العراقيين المغتربين عدنان الصائغ ووسام هاشم.

وتضمنت فعاليات المهرجان جلسات شعرية، شارك فيها الشاعران هنيدي وخضر، وتركا أثراً طيباً عند الجميع، كما شارك هنيدي في الجلسة النقدية المخصصة لأعمال الشاعر الراحل حسب الشيخ جعفر، بورقة نقدية بعنوان (القصيدة المدورة بين نذير العظمة وحسب الشيخ جعفر)، والتي لاقت إعجاباً من الحضور وأثارت العديد من الأسئلة عند النقاد المشاركين.

وزار الأدباء المشاركون بيت الجواهري في القادسية ببغداد، وكانت في استقبالهم الدكتورة خيال الجواهري، التي أطلعت الوفود على تاريخ البيت وأقسامه وموجوداته، وقام أعضاء الوفد السوري بكتابة كلمات في سجل الشرف.