ورشة عمل لإعلاميي حماة حول صناعة المحتوى وقضايا الطفولة

حماة- نصار الجرف

تقيم وزارة الإعلام، مديرية الإعلام التنموي،بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة” يونيسيف” ورشة عمل إعلامية في محافظة حماة، بهدف تأهيل وتدريب إعلاميين حول تشكيل مفاهيم صحيحة ونوعية حول قضايا الطفولة في مختلف المجالات، ومواكبة آخر التطورات الإعلامية ،وخاصة فيما يتعلق بصناعة المحتوى الإعلامي.

ويشارك في الورشة إعلاميون يمثلون مختلف الوسائل الإعلامية في القطاعين العام والخاص، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في مديرية الثقافة بحماة.

الورشة تتضمن محاور أساسية عدة، وهي:( تأهيل المتدربين لإعداد رسائل إعلامية مرتبطة بالطفل،وخاصة في زمن الكوارث والأزمات والحروب، تدريب المتدربين على كيفية بناء الرسائل الموجهة للطفل، وكيفية تنشيط مفاهيمها وتعاملها مع الطفل، تأهيل الصحفيين ليصبحوا ذوي خصوصية في تأمين القضايا المرتبطة بمخلفات الحرب، وبناء الرسائل الموجهة للطفل بهذا الخصوص، إمداد الصحفيين بالمعرفة اللازمة بقانون الطفل، سواء الدولي أو الوطني.

وفي تصريح لـ”تشرين”، بين مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزالي أن هذه الورشة تأتي ضمن خطة وزارة الإعلام بالتعاون مع الـ” يونيسيف” لبناء قدرات الصحفيين حول قضايا الطفولة، بمختلف أشكالها وصناعة محتوى إعلامي مميز ، يبتعد عن تفاهات “السوشال ميديا”،ويقدم محتوى للأطفال و للأهل حول كيفية التعامل مع قضايا الطفولة ،وخصوصاً بعد دخول الكثير من المفردات نتيجة الحرب على سورية.

من جانبه، أوضح المحاضر في ورشة العمل، الدكتور عربي المصري، أن الورشة تهدف إلى مد الصحفيين بالمعارف الجديدة، ومواكبة التطورات الإعلامية، إلى جانب تأهيلهم التدريبي على صناعة المحتوى، القادر على منافسة ومجاراة ما يحيط به في بنية التواصل الاجتماعي الإعلامية مع الحفاظ على العمل الإنساني، ودون الوقوع في فخ التفاهة الإعلامية، وذلك ضمن القضايا الخاصة بالطفولة وكيفية تغطيتها ،لتصبح مادة مؤثرة ومثيرة للاهتمام في الوقت نفسه، وهذا كله ضمن خطة وزارة الإعلام لتطوير صحفيين في المحافظات السورية المختلفة، ومدهم بآخر المستجدات الإعلامية ذات التطور المستمر.

بدورهم، عبر الإعلاميون المشاركون في هذه الورشة عن أهميتها في إضافة الجديد في فن صناعة المحتوى، وخاصة بمواضيع الورشة الأساسية، وهي قضايا الطفولة وتسليط الضوء عليها في وسائلهم الإعلامية.