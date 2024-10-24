الرئيس الصيني يطالب بوقف شامل لإطلاق النار في غزة ومنع امتداد الحرب إلى لبنان

طالب الرئيس الصيني شي جين بينغ بوقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ومنع امتداد الحرب إلى لبنان.

وقال جين بينغ في كلمته في الجلسة العامة لاجتماع “أصدقاء بريكس” في قازان اليوم: “علينا العمل على وقف إطلاق النار في غزة ووقف معاناة المدنيين فيها وفي لبنان وإحياء خطة حل الدولتين لإنهاء الحرب”، لافتاً إلى أهمية حماية العالم وتعزيز التعاون في مجال الأمن من أجل تسوية الأوضاع في البؤر الساخنة.

وفي سياق آخر، أوضح الرئيس الصيني ضرورة تهدئة الوضع في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن وتمهيد الطريق لتسوية سياسية تسهم في حل الأزمة.

واعتبر جين بينغ الصعود الجماعي للجنوب العالمي هو علامة واضحة على التغيرات الكبيرة في العالم، مبيناً أن هذا الصعود يعد حدثاً عظيماً في تاريخ العالم وإنجازاً غير مسبوق في مسيرة الحضارة الإنسانية، حيث تتجه دول الجنوب العالمي نحو التحديث بشكل مشترك.

وأضاف: إنه ينبغي لدول “بريكس” أن تكون قوة استقرار للحفاظ على السلام وإدارة الأمن العالمي وحل القضايا العالمية الملحة وتوحيد جهودها والدفاع عن بلورة المنظومة المشتركة والدفاع عن السلام والسلم من أجل التنمية، مؤكداً أن مسار “بريك” يتوافق مع التغيرات الجذرية في التاريخ.

ودعا الرئيس الصيني أعضاء “بريكس” إلى لعب دور توجيهي في إصلاح النظام العالمي للحوكمة الاقتصادية وتعزيز الحوار ودعم بعضها البعض في اختيار طريق التحديث.