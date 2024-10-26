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الجيش ينهي ديربي العاصمة لمصلحته في الدور الممتاز لكرة القدم

تشرين- هيثم العلي

أنهى فريق الجيش ديربي العاصمة لمصلحته بهدفين مقابل لا شيء، على جاره الشرطة المركزي في ثاني لقاء من منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم.
ففي ملعب الجلاء بدمشق لم يمهل الجيش جاره الشرطة سوى 21 دقيقة ليفتتح التسجيل عبر لاعبه العائد بعد تجربة احترافية عز الدين عوض, وعزز محمد الواكد تقدم فريقه بهدف ثانٍ بعد ربع ساعة لينتهي الشوط الأول بتقدم الجيش بهدفين نظيفين.
ولم تتغير الحال في الشوط الثاني على الرغم من التبديلات التي أجراها مدربا الفريقين في تغيير النتيجة, ليخرج الجيش بثلاث نقاط مهمة في بداية مشواره هذا الموسم الذي تغلب عليه التأجيلات.
يشار إلى أن المرحلة الأولى افتتحت أمس، وفيها فاز الوثبة على ضيفه أهلي حلب بهدف نظيف حمل توقيع اللاعب مؤيد الخولي في د 90 .
وتم ترحيل لقاء الفتوة والكرامة إلى تاريخ 19 الشهر القادم في ملعب دير الزور, كما تم تأجيل لقاءات جبلة والشعلة, والطليعة مع تشرين, والوحدة مع حطين حتى إشعار آخر.

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