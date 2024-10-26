اللواء الرحمون يبحث مع وزير المهجرين اللبناني التسهيلات المقدمة للمهجرين السوريين واللبنانيين

بحث وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبناني عصام شرف الدين عودة المهجرين السوريين والتسهيلات المقدمة للأشقاء اللبنانيين القادمين إلى سورية، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وأكد اللواء الرحمون خلال الاجتماع الذي جرى اليوم في مبنى وزارة الداخلية أن الدولة السورية قدمت كل التسهيلات اللازمة لتأمين عودة المهجرين السوريين والأشقاء اللبنانيين القادمين إلى سورية، كما قدمت التسهيلات لجميع القادمين عن طريق المراكز الحدودية، حيث سمحت بالدخول بموجب أي وثيقة تثبت مواطنتهم ومعالجة أوضاعهم ضمن المراكز ، وكذلك السماح للأشقاء اللبنانيين بالدخول بأي وثيقة سفر صادرة عن السلطات اللبنانية.

بدوره، أشار الوزير شرف الدين إلى أن الزيارة هي استكمال للزيارات السابقة والتطورات الحاصلة، مؤكداً شكره للدولة السورية على تقديم كل التسهيلات لعودة المهجرين السوريين واللبنانيين القادمين إلى سورية.