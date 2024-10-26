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الوزيران خريطه وشرف الدين يبحثان استضافة الوافدين اللبنانيين إلى سورية وتفعيل ملف عودة اللاجئين السوريين

تشرين
بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة- رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس لؤي خريطه مع وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عصام شرف الدين موضوعي استضافة الوافدين اللبنانيين إلى سورية، وتفعيل ملف عودة اللاجئين السوريين من لبنان .
الوزير خريطه بين  الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية للاستجابة الطارئة للوافدين من لبنان وتأمين احتياجاتهم الإنسانية وتجهيز مراكز الإيواء لإقامتهم، مؤكداً استمرار تنسيق الجهود مع الشركاء الوطنيين ومنظمات الأمم المتحدة لتأمين الاستجابة المنظمة للوافدين من لبنان.
من جانبه، أشار الوزير شرف الدين إلى الجهود المبذولة من الحكومة السورية التي عملت على استقبال واستضافة 160 ألف نازح لبناني في مراكز الإيواء وتأمين مستلزمات العيش، بالتزامن مع عودة 300 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى وطنهم سورية.
كما أشار شرف الدين إلى أن عودة اللاجئين السوريين بأعداد كبيرة واستضافة اللبنانيين خلال العدوان الهمجي، أثبت مصداقية الحكومة السورية بفتح أبوابها للجميع، بالإضافة إلى كشف الادعاءات الغربية بأن سورية غير آمنة وغير مستعدة لعودة اللاجئين السوريين.

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