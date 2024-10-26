وزير النفط يشدد على سلامة أسطوانات الغاز ودقة وزنها لدى تعبئتها

تشرين:

شدد وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور على التأكد من سلامة أسطوانات الغاز ودقة وزنها لدى تعبئتها، خلال تفقده اليوم معمل غاز عدرا بريف دمشق، اطلع فيها على سير العمل.

وتابع الوزير قدور عملية التعبئة من لحظة وصول صهاريج الغاز المضغوط إلى المعمل، مرورا بعملية فحص الاسطوانات وضبط وزنها بدقة، ثم تسليمها للمعتمدين.

والتقى وزير النفط بالمعتمدين وسائقي سيارات نقل الغاز المتواجدين في المعمل، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتسهيل عملية التسليم وتحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأكد وزير النفط على ضرورة تأمين وصول اسطوانات الغاز بشكل آمن وسليم وبالوزن المحدد إلى المواطنين، مشيداً بدور العاملين في المعمل وحرصهم واجتهادهم في تنفيذ المهام بدقة وكفاءة.

شارك في الجولة التفقدية المهندس أحمد الشماط معاون الوزير و المهندس محمد ليلا مدير عام شركة محروقات.