إدانات عربية ودولية للعدوان الإسرائيلي السافر على إيران: خرق واضح لقواعد القانون الدولي

تشرين

تواصل الإدانت العربية والدولية المنددة بالعدوان الإسرائيلي السافر الذي استهدف فجر اليوم عدة نقاط على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة إيران وخرق واضح لقواعد القانون الدولي.

وفي هذا السياق أدان العراق اليوم العدوان الصهيوني على إيران مؤكداً تضامنه ووقوفه مع طهران، فيما جدد موقفه الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان.

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية “واع” : “يواصل الكيان الصهيوني الغاصب سياساته العدوانية وتوسعة الصراع في المنطقة، ومنهج الاعتداءات السافرة، التي يرتكبها من دون رادع، وهذه المرّة يوجه يد العدوان نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما اقترفه من اعتداء جوي فجر اليوم على أهداف إيرانية”.

وأضاف: “لقد سبق للعراق أن حذر من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي على السلوك الصهيوني لوحشي، تجاه أهلنا في فلسطين، واعتداءاته على لبنان وسورية، وكذلك لعدوان الجديد على إيران”.

وتابع: إن “العراق يستنكر ويدين بأشدّ العبارات الواضحة هذا العدوان، ويجدد تضامنه ووقوفه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وجدد العوادي، بحسب البيان، “الموقف الثابت والمبدئي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والعمل الإقليمي والدولي الشامل على دعم الاستقرار في المنطقة”.

كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الاستهداف الإسرائيلي العسكري الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء “وام” عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها في بيان اليوم: إن الإمارات تؤمن بأن الالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول وتعزيز الحوار، تشكل الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وجددت الوزارة التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة.

وشدد البيان على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر، وتوسيع رقعة الحرب.

بدورها أدانت باكستان العدوان الإسرائيلي على إيران اليوم، ووصفته بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن دورة التصعيد للصراع في المنطقة.

ونددت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها على موقعها الإلكتروني بشدة بالعدوان الذي شنه كيان الاحتلال الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم، مطالبة مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات فورية لإنهاء جرائم “إسرائيل”.

وجاء في البيان: “إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد سيادة إيران وسلامة أراضيها تشكل انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية”، وتضعف الاستقرار الإقليمي، كما أنها تؤدي إلى تفاقم الوضع الخطير في المنطقة”.

وتابع: إننا نطالب مجلس الأمن الدولي بلعب دوره في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، واتخاذ خطوات فورية لإنهاء تصرفات “إسرائيل” المتهورة في المنطقة وسلوكها الإجرامي.

وأضاف: ينبغي للمجتمع الدولي أيضاً أن يلعب دوره لاستعادة السلام والأمن الإقليميين.

كذلك أدان حزب الله بشدة العدوان الإسرائيلي الغادر على إيران، معتبراً أنه “تصعيد ‏خطير على مستوى المنطقة برمّتها”.

وقال الحزب في بيان: إن العدوان يعكس الطبيعة العدوانية لكيان الاحتلال الذي يرتكب المجازر ‏ويتسبب بالمآسي والدمار بتأييد صريح وكامل من الولايات المتحدة التي تتحمل معه ‏المسؤولية الكاملة عن المجازر والمآسي والآلام.‏

وأضاف: إن “الاعتداء الصارخ على السيادة الوطنية الإيرانية وعلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن يؤثر أبداً على موقفها الثابت الصريح ودعمها الكامل على مختلف المستويات ‏للشعبين الفلسطيني واللبناني”.‏

وأشاد الحزب بنجاح القوات المسلحة الإيرانية على مختلف اختصاصاتها ووحداتها بالتصدي الناجح لهذا ‏الهجوم الغادر.

وتابع الحزب في بيانه: نتقدم بالعزاء من قيادة الجمهورية وشعبها بالشهداء، داعياً بالشفاء العاجل للجرحى.