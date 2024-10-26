توضيح مهم من وزارة التجارة  الداخلية وحماية المستهلك

تشرين:

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، توضيحاً بخصوص الروائز الخاصة بتوزيع الدعم على مستحقيه..هذا نصه:

صدر كتاب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بناءً على كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم ١/١٢٤٨٧ تاريخ ٢٠٢٤/١٠/٨ والمستند إلى توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم / ١٩ / بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٥، أوضحت فيه في البند الأول أنه يستفيد من الدعم كل من حاملي الجنسية العربية السورية ومن في حكمهم ممن لديهم بطاقات عائلية، أي إن منظومة الدعم لم تتغير بالمطلق على أي من حاملي البطاقة الإلكترونية من السوريين ومن في حكمهم من الأشقاء العرب سواء إن كان مدعوماً أم لم يكن مدعوماً.. بمعنى أن سعر ربطة الخبز للمدعوم بقي 400 ليرة، وللمستبعد من حاملي البطاقة 3000 ليرة.

وحمل الكتاب في بنده الثاني أنه يتم حجب الدعم عن مازوت التدفئة والغاز والخبز للمستفيدين الأجانب حاملي البطاقات العائلية الإلكترونية، أي من حاملي الجنسيات الأجنبية من غير السوريين ومن في حكمهم كالبعثات الأجنبية أو القنصليات أو الشركات الأجنبية وغيرهم، بحيث يتم بيع ربطة الخبز الواحدة لهذه الشريحة بسعر /9000 / ليرة.

وأضافت الوزارة في توضيحها: أما بالنسبة للمواطنين السوريين المهجرين القادمين من لبنان (ولحين استصدار بطاقات إلكترونية للأسر المستحقة للدعم منهم)، والأشقاء اللبنانين الوافدين جراء العدوان الاسرائيلي فهم وبموجب قوائم لجان الإغاثة الصادرة عن السادة المحافظين سبق وصدر لهم تعميم حدد سعر ربطة الخبز بـ 3000 ليرة، وهذا يبقى على حاله ساري المفعول من دون تغيير.