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الرئيس الفنزويلي: كل صاروخ يستهدف غزة وجنوب لبنان يدمر نظام الأمم المتحدة

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ضرورة تعديل نظام منظمة الأمم المتحدة والبحث عن خطط لإصلاحها وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة في وجه المتغيرات المؤلمة التي تجري حول العالم، مشدداً على أن كل صاروخ يستهدف كل مبنى في غزة أو في لبنان يدمر نظام الأمم المتحدة.
وتساءل مادورو في كلمة له خلال قمة قادة دول مجموعة “بريكس” في قازان اليوم عن دور المحكمة الجنائية الدولية في ظل ما تشهده غزة ولبنان وما إذا كانت المحكمة موجهة فقط ضد دول الجنوب العالمي باستخدام وثائق مزورة ومزعومة.
وقال مادورو: “إن العالم الذي نسعى لإنشائه قيد الولادة، و”بريكس” هي مركز هذا العالم القائم على المبادئ الإنسانية، وفنزويلا تنتمي إلى أسرة “بريكس” وتشاطرها أهدافها وتؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات مشتركة لتوحيد نشاط المجموعة كي تتمكن دول الرابطة من التنمية والتحرك نحو إنشاء نظام جديد للتسويات المالية”.
ولفت الرئيس الفنزويلي إلى أن إصلاح النظام النقدي العالمي أصبح ضرورة، لأن النظام الراهن لا يتحمل الإصلاحات، حيث إن الدول الغربية تحاول فرض سيطرتها من خلال العملات حول العالم.

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