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بحث تعزيز التعاون بين “الإدارة المحلية” ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية

تشرين

مناقشة سير العمل بتنفيذ برامج التعاون الحالي المشترك المتعلقة بالمواضيع الإنسانية وسبل تعزيزها، كانت محور لقاء وزير الإدارة المحلية والبيئة “رئيس اللجنة العليا للإغاثة” المهندس لؤي خريطه اليوم مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية جوزيف إنغانجي والوفد المرافق له.
الوزير خريطه  نوه بالتعاون القائم مع منظمات الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة في سورية ضمن البرامج والخطط المعتمدة  لتقديم الاستجابة اللازمة لمستحقيها وتنفيذ برامج تحسين سبل العيش ومشاريع التعافي المبكر والإصحاح والإيواء، مشيراً إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع  في مختلف القطاعات، بالإضافة لدعم جهود الحكومة السورية في تقديم الاستجابة للوافدين من لبنان من جراء العداوان الإسرائيلي السافر  .
من جانبه، أشار إنغانجي إلى ماتم إنجازه من برامج تعاون خلال الأزمة بالتنسيق بين الجانبين الوطني والأممي، متطلعاً لمواصلة العمل المشترك، سواء فيما يخص الاستجابة  للوافدين من لبنان، وكذلك المجتمع المضيف والاستمرار بخطة الاستجابة الإنسانية لتقديم المساعدة للمحتاجين والتوسع في  تنفيذ مشاريع تحسين سبل العيش و التعافي المبكر.

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