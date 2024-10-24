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وزير الاتصالات يؤكد على استكمال تنفيذ  تأهيل وترميم صالة وبهو الجمهور في “السورية للبريد”

تشرين- مايا حرفوش

تنفذ مؤسسة الإنشاءات العسكرية أعمال إعادة تأهيل وترميم صالة وبهو الجمهور في المؤسسة السورية للبريد – فرع دمشق.
وفي هذا الصدد، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس إياد الخطيب خلال جولته اليوم على سير الأعمال المنفذة، و لقائه جهاز الإشراف على المشروع، على ضرورة استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وترميم الصالة والبهو المخصصَين لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات البريدية لهم خلال المدة العقدية، ووفقاً للمواصفات الفنية المحددة في دفتر الشروط.
ونوه الوزير الخطيب بأهمية استكمال بعض الأعمال الأخرى المتعلقة باستثمار الصالة بالشكل الأمثل على نحو يحافظ ويبرز جمال وعراقة مبنى المؤسسة، ويُظهر العمارة التراثية له بما يتوافق مع النسيج العمراني المُنشَأ به.

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