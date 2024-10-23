تمديد فترة تسجيل الطلاب لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة
دمشق- تشرين
مددت وزارة التربية فترة تسجيل الطلاب لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة 2025 لغاية يوم الخميس الواقع في الـ 7 من تشرين الثاني 2024، وفق تعليمات التسجيل المعتمدة لدورة عام 2025.
وبينت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذا التمديد جاء نظراً للإقبال على التسجيل، وبهدف إتاحة الفرصة لجميع الطلاب وعدم ضياع فرصة متابعة تحصيلهم العلمي.
وأوضحت الوزارة أنه تم تأجيل موعد إجراء الاختبار إلى يوم السبت الواقع في الـ23 من تشرين الثاني 2024 بنفس الآلية والوقت المحددين في التعليمات.
وكانت وزارة التربية حددت وقت التسجيل سابقا من يوم الإثنين الـ 7 من تشرين الأول الجاري، ويستمر لغاية يوم الخميس الـ 24 منه.