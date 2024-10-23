تمديد فترة تسجيل الطلاب لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة

دمشق- تشرين

مددت وزارة التربية فترة تسجيل الطلاب لاختبار الترشح لامتحان الشهادة الثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لدورة 2025 ‏لغاية يوم الخميس الواقع في الـ 7 من تشرين الثاني 2024، وفق تعليمات ‏التسجيل المعتمدة لدورة عام 2025.

وبينت الوزارة في بيان لها اليوم أن هذا التمديد جاء نظراً ‏للإقبال على التسجيل، وبهدف إتاحة الفرصة لجميع الطلاب وعدم ضياع ‏فرصة متابعة تحصيلهم العلمي.‏

وأوضحت الوزارة أنه تم تأجيل موعد إجراء الاختبار إلى يوم السبت الواقع ‏في الـ23 من تشرين الثاني 2024 بنفس الآلية والوقت المحددين في التعليمات.‏

وكانت وزارة التربية حددت وقت التسجيل سابقا من يوم الإثنين الـ 7 من ‏تشرين الأول الجاري، ويستمر لغاية يوم الخميس الـ 24 منه. ‏