بيونغ يانغ: تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية
تشرين:
دعا الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، اليوم، إلى تعزيز الردع الحربي، بما في ذلك القدرات النووية، رداً على ما وصفه بالتهديدات النووية المتزايدة من الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم دعا إلى تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية، أثناء تفقده قواعد الصواريخ الاستراتيجية.
وجاء في التقرير الذي نشرته الوكالة: أكدت العديد من الأحداث الأخيرة أن الوسائل النووية الاستراتيجية الأميركية تشكل تهديداً متزايداً للبيئة الأمنية لكوريا الديمقراطية، والتهديدات الطويلة الأمد تتطلب أن تعزز البلاد عاجلاً ردعها الحربي بشكل أكثر صرامة واتخاذ موقف مضاد شامل وصارم للقوات النووية.
وخلال التفتيش، استعرض كيم الوظائف والقدرات الرئيسية لمرافق الإطلاق في قواعد الصواريخ، فضلاً عن الجاهزية التشغيلية لوحدات الصواريخ الاستراتيجية، وفقاً للتقرير، الذي أضاف: إن كيم شدد أيضاً على أهمية تحديث وتعزيز قواعد الصواريخ بشكل أكبر، والتأكد من أن كل المرافق مستعدة تماماً للحفاظ على وضعية رد قوية.