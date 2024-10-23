بيونغ يانغ: تعزيز قدرات الردع في مواجهة التهديدات النووية

تشرين:

دعا الرئيس الكوري الديمقراطي كيم جونغ أون، اليوم، إلى تعزيز الردع الحربي، بما في ذلك ‏القدرات النووية، رداً على ما وصفه بالتهديدات النووية المتزايدة من الولايات المتحدة.‏

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم دعا إلى تعزيز قدرات الردع في مواجهة ‏التهديدات النووية، أثناء تفقده قواعد الصواريخ الاستراتيجية.‏

وجاء في التقرير الذي نشرته الوكالة: أكدت العديد من الأحداث الأخيرة أن الوسائل النووية ‏الاستراتيجية الأميركية تشكل تهديداً متزايداً للبيئة الأمنية لكوريا الديمقراطية، والتهديدات الطويلة الأمد تتطلب أن تعزز البلاد عاجلاً ردعها الحربي بشكل أكثر صرامة واتخاذ موقف ‏مضاد شامل وصارم للقوات النووية.‏

وخلال التفتيش، استعرض كيم الوظائف والقدرات الرئيسية لمرافق الإطلاق في قواعد ‏الصواريخ، فضلاً عن الجاهزية التشغيلية لوحدات الصواريخ الاستراتيجية، وفقاً للتقرير، الذي ‏أضاف: إن كيم شدد أيضاً على أهمية تحديث وتعزيز قواعد الصواريخ بشكل أكبر، والتأكد ‏من أن كل المرافق مستعدة تماماً للحفاظ على وضعية رد قوية.‏