منتج سينمائي إيراني يعتزم صناعة فيلم عن حياة الشهيد السنوار

تشرين:

يعتزم المنتج السينمائي الإيراني سعيد إلهي صناعة فيلم عن حياة الشهيد يحيى السنوار.

حيث أعلن المنتج إلهي عن عزمه إنتاج فيلم عن حياة الشهيد السنوار، قائلاً: “نحن في مرحلة في الحياة الشخصية ودراسة النضالات والأنشطة الثقافية والسياسية وفترة الأسر في سجون الكيان الصهيوني وكيفية إطلاق سراح هذا المقاوم الفلسطيني واستشهاده”، وعقب كتابة السيناريو من قبل الكتاب ذوي الخبرة سنقوم بإنتاجه.

وأعلن يوم أمس نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية رسمياً استشهاد القائد المجاهد يحيى السنوار.