انخفاض في درجات الحرارة والجو غائماً وبارداً نسبياً
تشرين:
توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 – 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، بارداً ليلا نسبياً إلى بارد على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة وفرص لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر.
الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز 35 كليومتراً بالساعة أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
غداً.. يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ودرجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، وليلاً يستمر الجو مائلاً للبرودة وبارداً على المرتفعات الجبلية.