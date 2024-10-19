انخفاض في درجات الحرارة والجو غائماً وبارداً نسبياً

تشرين:

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بحوالي 2 – 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف ‏لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون ‏الجو غائماً جزئياً بشكل عام، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، ‏بارداً ليلا نسبياً إلى بارد على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة وفرص ‏لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر.‏

الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز ‏35 كليومتراً بالساعة أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.‏

غداً.. يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، ودرجات الحرارة أدنى ‏من معدلاتها بنحو 3 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، وسديمياً ‏مغبراً في المناطق الشرقية والبادية، وليلاً يستمر الجو مائلاً للبرودة ‏وبارداً على المرتفعات الجبلية.‏