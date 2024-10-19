13 شهيداً جراء قصف الاحتلال جباليا وخان يونس ورفح.. المقاومة العراقية تستهدف موقعاً عسكرياً إسرائيلياً

استشهد 13 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون صباح اليوم، في قصف الاحتلال الإسرائيلي جباليا، وخان يونس ورفح شمال وجنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بجروح مختلفة، جراء قصف الاحتلال منزلاً في حي العلمي بمخيم جباليا شمال القطاع. فيما ارتقى شهيدان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال ساحة مستشفى كمال عدوان.

واستشهد أربعة فلسطينيين في قصف الاحتلال شرق مدينة خان يونس جنوباً، وفلسطينيان اثنان في قصف مسيرة تابعة للاحتلال مخيم الشابورة، وسط مدينة رفح.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، منذ السابع من تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 42500 فلسطيني ، وإصابة 99546 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

في هذه الأثناء استهدفت المقاومة العراقية بالطيران المسير صباح اليوم هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة.

وجاء في بيان للمقاومة العراقية أنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلو المقاومة في العراق صباح اليوم، هدفا عسكريا في شمال أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير”.

وأكدت المقاومة في ختام بيانها استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت أمس أنها استهدفت بالطيران المسير موقعاً حيوياً للعدو الإسرائيلي في شمال فلسطين المحتلة.