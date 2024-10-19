استبدال وتأهيل شبكة الصرف الصحي في حي السليمانية بحلب

تشرين ـ أنطوان بصمه جي:

تنفذ الشركة العامة للصرف الصحي في مدينة حلب مشروع استبدال وتأهيل شبكة الصرف الصحي في شوارع رئيسية وفرعية بحي السليمانية.

وأوضح رئيس قطاع السليمانية للصرف الصحي علاء يوسف أن مشروع إعادة تأهيل خطوط الصرف الصحي يتم في مرحلته الأولى بمدة تنفيذ 40 يوماً، ويستهدف المشروع استبدال أقنية شبكات الصرف الصحي المهترئة في شوارع تضررت بزلزال شباط وبعض الأحياء الفرعية التي تأثرت خلال سنوات الحرب.

وأضاف يوسف لـ”تشرين”: إن الأقنية كانت مبنية على طريقة الأقنية الحجرية وتستهدف في المرحلة الأولى مسافة 387 متراً ممتدة على 4 شوارع، مبيناً أن العمل يتم بالتشاركية مع كل الجهات الحكومية ” المرور والمياه والكهرباء والهاتف” ، وأن نسبة عمليات التنفيذ من قبل الجهة المنفذة “بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس دائرة العلاقات المسكونية والتنمية”، بلغت أكثر من 60 بالمئة.

بدوره، أوضح مدير الشركة المنفذة ديبو الآس أن مرحلة استبدال وتأهيل شبكات الصرف الصحي تتم بوتيرة جيدة، حيث يستهدف العمل بمرحلته الأولى ما يقارب 400 متر طولي وبمدة زمنية نهائية 40 يوماً، حيث تم تنفيذ الأعمال بعيداً عن ساعات الذروة المرورية بساعات عمل تصل إلى 16 ساعة يومياً، والغرض من ذلك إتمام العمل قبل نهاية المدة.

وأكدت المهندسة المشرفة رافيه إدلبي من بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس- دائرة العلاقات المسكونية والتنمية، أن المشروع يستهدف تبديل أقطار متنوعة من قساطل الصرف، تتراوح بين 40ـ50 سم، بالإضافة إلى إعادة مد توصيلات الأبنية على جانبي الحفريات وربطها على القساطل الجديدة وإنشاء مطريات جديدة وتأسيس فوهات تفتيش والانتهاء بعمليات الردم وإعادة التزفيت، مبينة أن جميع تلك الأعمال تنفذ بأيادٍ محلية وخبرات وطنية.