المواصلات الطرقية تستكمل أعمال الدهان وتخطيط أوتوستراد حماة – إدلب ضمن محافظة حماة

استكملت ورشات عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أعمال دهان تستكمل اعمال الدهان وتخطيط الاوتستراد الدولي ضمن محافظة حماة (أوتوستراد دمشق – حماة – إدلب- حلب).

وأوضحت المهندسة صفاء نعامة مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحماة أن العمل يهدف لرفع عوامل السلامة المرورية على محاور الشبكة الطرقية في محافظة حماة والحفاظ على سلامة وأمان مستخدمي الطرقات، حيث تم إنجاز أعمال الدهان الطرقي على الأوتوستراد ضمن حدود حماة ذهاباً وإياباً.

وأضافت: نتابع العمل على محور استراد إدلب عبر تنفيذ ثلاثة خطوط من الدهان الطرقي، مشيرة إلى أن الطريق يمتاز بغزارات مرورية بالإضافة إلى الربط الطرقي الحيوي مع حلب ذهاباً وإياباً.