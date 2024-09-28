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روسيا تدين جريمة اغتيال السيد نصر الله وتحمل “إسرائيل” المسؤولية الكاملة عن التصعيد

أدانت روسيا بشدة جريمة الاغتيال السياسي للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من قبل “إسرائيل” محذرة من تداعيات هذه الجريمة على لبنان والشرق الأوسط بأسره.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: إن هذا العمل محفوف بعواقب مأساوية كبيرة بالنسبة للبنان ومنطقة الشرق الأوسط بمجملها، ورغم هذا الخطر أقدمت “إسرائيل” على هذه الخطوة محملة إياها كامل المسؤولية عن التصعيد اللاحق بالمنطقة.
وجددت الخارجية الروسية دعوتها لكيان الاحتلال إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، والكف عن إراقة الدماء وتوفير الظروف لحل سياسي ديبلوماسي.
ودعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي إلى التحلي بالمسؤولية، وبذل كل ما في وسعه لمنع انفجار الوضع بالمنطقة، مشيرة إلى أن “إسرائيل” استخدمت قنابل ثقيلة في أحياء بيروت المكتظة بالسكان، ما أسفر عن تدمير مبان سكنية سويت بالأرض ناهيك عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين.

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